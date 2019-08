Look des Tages

Blickfang in den Straßen von New York: Hollywood-Star Cate Blanchett (50, "Blue Jasmine") weiß sich in Szene zu setzen. Die australische Schauspielerin punktet in einem braunen Ensemble, das lässiger nicht sein könnte. Zu einer weit geschnittenen Stoffhose kombiniert die 50-Jährige eine gemusterte Bluse mit spielerischen Details. Der hochgeschlossene Kragen erinnert an eine Art Cape und setzt sich fließend in den weit geschnittenen Ärmeln fort.

Klar, dass bei so einem Outfit weitere Accessoires überflüssig sind. Schwarze spitz zulaufende Pumps, die mit Blanchetts Gürtel harmonieren, sowie eine Sonnenbrille mit goldenem Rand komplettieren das Outfit. Ihre blonden Haare trägt die Oscarpreisträgerin offen in leichten Wellen.