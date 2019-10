Look des Tages

In Sachen Mode hat Schauspielern Cate Blanchett (50, "Ocean's 8") schon oft ein Händchen bewiesen. So auch bei den "Harper's Bazaar Women Of The Year Awards" am Dienstag in London. Dort erschien die Australierin in einem glamourösen, schwarzen Pailletten-Jumpsuit, der mit blauen und roten Details verziert war. Weitere Hingucker waren das tiefe Dekolleté mit Reißverschluss sowie der breite schwarze Samt-Gürtel, der ihre schmale Taille perfekt in Szene setzte.

Dazu kombinierte Blanchett schwarze Wildleder-Pumps sowie lange silberne Hänge-Ohrringe mit dazu passenden Armbändern und Ringen. Ihren blonden Longbob stylte sie zu natürlichen Beach-Waves. Beim Make-up setzte sie auf schwarze Mascara, Eyeliner sowie einen zart apricotfarbenen Lippenstift.