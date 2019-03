Stylischer Familienauftritt zum Walisischen Nationalfeiertag! In New York zeigte sich die gebürtige Waliserin Catherine Zeta-Jones (49, "Chicago") bei der Gala des The Royal Welsh College of Music and Drama gemeinsam mit ihren beiden Kindern Dylan (18) und Carys (15). Die beiden Sprösslinge aus ihrer Ehe mit Hollywood-Star Michael Douglas standen ihrer Mutter dabei in Sachen Stil in nichts nach.

Während Zeta-Jones' 15 Jahre alte Tochter ebenso wie ihre Mutter ein in rot gehaltenes Abendkleid trug, hatte sich der 18 Jahre alte Dylan mithilfe eines Anzugs in Schale geworfen. Die Schauspielerin selbst trug ein enganliegendes bordeauxfarbenes Samtkleid mit hohem Beinschlitz.

Ein Familienmitglied fehlt...

Um den Familienauftritt perfekt zu machen fehlte allerdings eine Person: Von Oscar-Preisträger Michael Douglas (74), mit dem Catherine Zeta-Jones seit 2000 verheiratet ist, war auf dem roten Teppich keine Spur zu sehen.