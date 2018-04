Nicht nur Reese Witherspoon (42, "Natürlich blond") hat mit Tochter Ava (18) eine Doppelgängerin in der eigenen Familie. Auch ihre Schauspielkollegin Catherine Zeta-Jones (48, "Chicago") kann ein Lied davon singen: Tochter Carys (14) sieht ihr zum Verwechseln ähnlich! Bei einem Fashion-Event von Dolce & Gabbana in New York posierten die beiden gemeinsam für die Fotografen und legten einen mehr als stylischen Auftritt hin.

Catherine Zeta-Jones kam in Schwarz



Die Ehefrau von Michael Douglas stellte in einem enganliegenden schwarzen Korsagen-Kleid eindrucksvoll unter Beweis, dass sie mit ihren 48 Jahren nach wie vor in Topform ist. Ein tiefer Ausschnitt und durchsichtige Spitze an den langen Ärmeln und dem Rockteil sorgten für den extra Glamour-Faktor. Tochter Carys stahl ihrer Mutter allerdings beinahe die Show.

Die 14-Jährige hatte sich für eine knöchellange schwarze Hose und ein dazu passendes, schulterfreies Top mit floralem Muster entschieden. Ihre Fingernägel waren schwarz lackiert. Die langen braunen Haare fielen ihr offen den Rücken hinunter, einzelne Strähnen umspielten ihr Gesicht. Dezentes Make-up rundete den Wow-Look perfekt ab. Mit diesem Auftritt empfiehlt sie sich als nächste Stilikone.