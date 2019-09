Look des Tages

So schön kann Silber sein: Cathy Hummels (31) erschien zur gestrigen Verleihung der "Goldenen Henne" in Leipzig in einem wunderschönen, asymmetrisch geschnittenen Kleid aus silbernem Samt. Die langen Ärmel und der figurbetonte Schnitt schmeichelten ihrer Figur. Der Rollkragen verlieh dem kurzen Kleid dabei das gewisse Etwas.

Zum trendigen Kleid kombinierte die 31-Jährige eine glitzernde Clutch. In Sachen Schmuck hielt sich die Frau von Fußballer Mats Hummels (30) etwas zurück: Lediglich ein Ring und große, herzförmige Ohrringe zierten die Fernsehmoderatorin. Ein absoluter Hingucker waren hingegen ihre Schuhe - die schwarzen, spitzzulaufenden Pumps warteten mit Rüschen am Knöchel auf. Die Fingernägel hatte Cathy Hummels in einem auffälligen rot lackiert. Beim Make-up setzte sie auf einen roséfarbenen Lippenstift und getuschte Wimpern, was ihren Look perfekt abrundete.