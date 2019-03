Ob Yoga-Matte oder roter Teppich - Designerin und Moderatorin Cathy Hummels (31) macht immer eine gute Figur. Das bewies die 31-Jährige jetzt wieder auf dem "Oral Care Science Day" des Zahnpflege-Unternehmens CP Gaba in Hamburg. Die Ehefrau von Fußball-Star Mats Hummels (30) wurde dort als Expertin der neuen Colgate Total Zahnpasta vorgestellt. Im Interview verrät sie ihre besten Tipps für Gesundheit, Styling und strahlende Schönheit von innen.

Yoga-Matte oder roter Teppich - wo fühlen Sie sich wohler?

Cathy Hummels: Ehrlich gesagt auf der Yoga-Matte. Da bin ich in meinem Element. Ich bin dann bei mir, kann gut reflektieren und einfach entspannen. Der rote Teppich ist aber auch mal toll. Mich aufzustylen und hübsch zu machen, das mag ich auch wirklich sehr.

Wie viel Zeit nimmt Ihr Styling in Anspruch, worauf legen Sie besonders viel Wert?

Hummels: Wenn ich mich für den roten Teppich style, dann dauert es meistens circa zwei Stunden. Das ist viel Zeit, aber auf dem roten Teppich wollen die Fotografen tolle Bilder von uns machen. Da gehört die Auswahl eines schicken Outfits genauso dazu wie ein perfektes Abend-Make-up oder strahlende Zähne.

Was sind Ihre größten Beauty- und Fitness-Tipps?

Hummels: Der beste Beauty-Tipp ist eigentlich, dass man sich wirklich immer abschminkt und das Gesicht von allem Schmutz befreit. Außerdem viel trinken und zur Verjüngung Yoga mit Kopfstand. Das kurbelt den Stoffwechsel an und detoxt. So werden freie Radikale vernichtet, die den Alterungsprozess beschleunigen. Schönheit beginnt für mich bei der richtigen Ernährung. Ich greife eher zu zuckerfreien Getränken und verzichte auch auf Fertigkost - denn die enthält oft versteckten Zucker. Der tut meinem Körper nicht gut.

Ich greife lieber zu frischen Lebensmitteln mit Vitaminen und Mineralstoffen wie Kalzium und tue so meiner Gesundheit etwas Gutes. Nach dem Essen putze ich immer meine Zähne und benutze Zahnseide. So kann ich sicher gehen, dass ich auch alle Rückstände im Mund beseitige und kann so jederzeit meine Fotos mit ruhigem Gewissen auf Instagram hochladen. (lacht)

Wie schminken Sie sich privat am liebsten?

Hummels: Gar nicht. Ich bin froh, wenn ich privat so rumlaufen kann wie ich möchte. Ein strahlendes Lächeln funktioniert auch ohne Make-up, wenn man gesunde und schöne Zähne hat.

Wie oft machen Sie in der Woche Yoga?

Hummels: Jeden Tag. Zumindest ein paar Asanas, die sehr wichtig sind für ein gesundes Leben. Vorwärtsbeuge, Schulterstand und Kopfstand dürfen bei mir nie fehlen.

Sind Sie auch in Sachen Ernährung so diszipliniert?

Hummels: Ich bin ein kleiner Freak was Ernährung angeht, aber im positiven Sinne. Ich beschäftige mich unheimlich gerne mit Lebensmitteln und lese viel über ihre Wirkung auf den Körper. Sehr interessant.

Verzichten Sie jetzt in der Fastenzeit auf Alkohol, Schokolade oder sonstiges?

Hummels: Ich trinke vielleicht ein- bis zweimal im Jahr Alkohol. Ich faste regelmäßig. Versuche vom Abendessen bis zur ersten Mahlzeit immer 16 Stunden vergehen zu lassen. Das hört sich viel an, aber wenn man es einmal gewöhnt ist, dann ist das kein Problem. Somit hat der Körper in der Nacht genügend Zeit, sich zu regenerieren und zu detoxen, also Giftstoffe auszuscheiden. Das Immunsystem wird auch gestärkt. Der Körper kann sich in dieser Zeit vollkommen aufs Verdauen konzentrieren, wird nicht gestört. Somit ist die Ausbeute aus der aufgenommenen Nahrung maximal groß. Ohje, ich könnte noch ewig weiter darüber reden... (lacht)