Cathy Hummels (32) steht aktuell als Moderatorin einer neuen Reality-Show in Thailand vor der Kamera. Dass sie die Zeit dort in vollen Zügen genießt, zeigt ein Bild, das die Influencerin und Ehefrau von Mats Hummels (31) jüngst auf Instagram gepostet hat. Die 32-Jährige läuft darauf mit langem offenem Haar und einem breiten Grinsen im Gesicht am Strand entlang. Der eigentliche Hingucker des Bildes ist jedoch der stählerne Körper, den Hummels auf dem Foto gekonnt in Szene setzt.

Der perfekte Sport für Frauen?

"Kennt ihr den Bikini noch? Ich hatte ihn in Dubai vor über einem Jahr mal an", schreibt sie unter das Bild. Seitdem habe sich ihr Körper "durch gezieltes Kraft Training echt verändert." Und zwar durch das sogenannte Barre Training. Dieses zielt darauf ab, den Körper zu formen und vor allem die Bauch- und Po-Muskulatur zu festigen. Das Training findet unter anderem an der Ballettstange statt. "Ideal für uns Frauen", findet Hummels.

Details zu Hummels neuer Show und ein genauer Ausstrahlungstermin sind noch nicht bekannt, nur dass die Sendung auf RTLzwei zu sehen sein wird. "Das Konzept können wir noch nicht verraten, weil der Spielspaß der Show maßgeblich davon abhängt", erklärt Shona Fraser, Leiterin Redaktion Entertainment & Development. "Cathy Hummels wird mit unserer Show erstmals die Moderation für eine große TV-Sendung übernehmen. Wir sind sicher, dass sie einen großartigen Job macht und freuen uns, dass wir sie für uns gewonnen haben."