Look des Tages

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (44, "Atomic Blond") hat ihren American Cinematheque Award in Beverly Hills in einer aufregenden, schwarzen Robe entgegengenommen. Das bodenlange, ärmellose Kleid wurde durch die grobe Netzoptik mit Blumenornamenten zum echten Hingucker. Nicht nur am Dekolleté, sondern auch im Rock schimmerte nackte Haut durch. Ein Lederband um die Taille betonte ihre schlanke Figur. Zum dem rockigen Outfit kombinierte die Schauspielerin schwarze Leder-Stiefeletten.

Einziger Farbtupfer waren ihre lackierten Fingernägel in Tannengrün. Als Accessoires trug sie lediglich zwei silberfarbene Glitzer-Ringe und Diamant-Ohrringe. Die kurzen wasserstoffblonden Haare waren in Wellen nach oben gestylt. Dunkler Mascara, leichter Lidschatten und roséfarbenen Lippenstift rundeten den Look perfekt ab. Der American Cinematique Award zählt zu den wichtigen Preisen in Hollywood. Er wird an außergewöhnliche Filmemacher verliehen, die einen wesentlichen Beitrag zur Kunst des Films leisten.