von Anna Scheibe Ein leichter Baumwollstoff, einfache Taschen und umgekrempelte Hosenbeine: Knöchellange Chinos sind ein beliebter Fashion-Klassiker, der in den warmen Sommermonaten vermehrt zum Vorschein kommt. Diese Kombinationen liegen 2023 im Trend.

Der typische Chino-Twill wurde ursprünglich für die Herstellung von Uniformen und -hosen verwendet. Mittlerweile kommt der dünne Baumwollstoff jedoch auch in der Modebranche zum Einsatz, insbesondere bei der Produktion von angesagten Chinos für Männer und Frauen. Typisch für die angesagte Freizeithose ist, neben dem luftig-leichten Material, der gerade Schnitt als auch die nach unten schmaler werden Beinabschlüsse – manchmal findet sich darauf sogar eine feine Bügelfalte. Wie man die Hose richtig kombiniert (und trägt), wird im Folgenden erläutert.

Hosen-Guide: So trägt man das It-Piece richtig

Theoretisch lässt sich die lässige Freizeithose mit allem kombinieren, besonders angesagt in diesem Jahr ist jedoch die Kombination aus Chino plus T-Shirt und Sneaker. Wenn es etwas schicker sein soll, können Sie auch eine Bluse oder einen Blazer wählen und dazu Pumps oder Sandalen tragen. Für kühlere Tage gibt es ebenfalls eine angesagte Kombination aus Hoodie, Jeansjacke (gerne im Oversize Look) und Turnschuhen. Was die Farben angeht, so liegen 2023 erneut weiße, schwarze, blaue, rosé- oder beigefarbene Chinos im Trend.

Chino-Trends: Diese Kombinationen sind gefragt

Aufgrund der großzügigen Bewegungsfreiheit, die Chinos meistens bieten (sonst gerne eine Nummer größer wählen), ist es fast schon ein stylisches Must-have, die Hosenbeine am unteren Ende leicht nach oben zu krempeln. Das verleiht dem Look – egal, ob sportlich oder schick – einen noch lässigeren Touch. Doch Vorsicht: Damit die Freizeithose richtig sitzt, sollten Sie beim Kauf auf die richtige Länge achten. Im Idealfall endet die Chino auf Knöchelhöhe oder leicht darunter. Noch kürzer sollte Sie nicht sein, da sie Ihre Beine sonst kürzer wirken lassen würde.

Von casual bis sportlich: Verschiedene Chino Looks

Je nach Wetterlage und abhängig davon, ob Sie eine Chino privat oder beruflich tragen, bietet die Freizeithose unterschiedliche Styling-Möglichkeiten:

Freizeit-Look

In der Freizeit ist alles erlaubt, was Spaß macht. Von knalligen Farben bis hin zu auffälligen Prints kreieren Sie mit auffälligen Chinos einen frechen Casual Look.

Büro-Look

Im Berufsleben sind Chinos ein gern gesehenes It-Piece. Besonders busy und schick wirkt die Hose, wenn Sie sich für ein Modell mit Bügelfalte entscheiden.

Sommerlicher Look

Wenn die Temperaturen steigen, sind weiße Chino-Hosen ein Must-have. Sie heizen sich in der Sonne weniger auf und versprühen einen sommerlichen Touch.

Sportlicher Look

Für sportliche Aktivitäten in Ihrer Freizeit bietet sich eine Casual Fit Chino-Hose an. Sie bietet viel Bewegungsspielraum und sieht obendrein auch noch stylisch aus.

