Chrissy Teigen (33, "Cravings: Hungry For More") verzauberte auf dem roten Teppich des "NBC's Bring The Funny"-Events in Los Angeles in einem verspielten Blazer-Kleid ganz in Rot. Das asymmetrische Mini-Dress mit den außergewöhnlichen Raffungen zog am gestrigen Abend alle Blicke auf sich. Darüber hinaus ließ der knallige Farbton das Model in einem bräunlichen Teint erstrahlen.

Passend zu ihrem Outfit kombinierte die Frau von Sänger John Legend (40, "All Of Me") ein Paar rote, mit Perlen besetzte Riemchen-Sandalen mit hohem Absatz. Ihre goldbraune Mähne stylte sie zu Beach-Waves und warf sie sich über die rechte Schulter. Beim Make-up setzte die 33-Jährige auf natürliche Nuancen, betonte aber ihre Lippen durch einen markanten Lippenstift in Rot. Ein paar goldene Kreolen sowie dazu passende Ringe machten den modischen Look komplett.