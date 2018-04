Für hochschwangere Stars ist der rote Teppich eine besondere Herausforderung, denn einen fortgeschrittenen Babybauch geschickt zu stylen ist nicht leicht. Chrissy Teigen (32) zeigte bei den Daily Front Row Awards in Beverly Hills, dass es nicht immer das extraweite Abendkleid sein muss und stylte sich so, wie man es auch vor ihrer Schwangerschaft von ihr kannte: Kurvenumschmeichelnder Schnitt, Sexy Dekolleté, viel Bein und dazu noch High Heels.

Das langärmelige, hautenge Wickelkleid von Alexandre Vauthier lenkte nicht nur durch den tiefen Ausschnitt, sondern auch mit silbern funkelnden Strassapplikationen den Blick aufs Dekolleté. Passend dazu trug das Model silberne Riemchensandalen, eine farblich passende Clutch und an jedem Finger einen silbernen Ring. Die Haare fielen Teigen in sanften Beachwaves über die Schultern. Dezenter Blush und Lippenstift in zartem Rosé brachten ihren Teint zum Strahlen.

Zum Strahlen hat Teigen allen Grund: Sie erwartet derzeit ihr zweites Kind mit Sänger John Legend (39, "All of Me"). Das Paar hat bereits eine Tochter namens Luna, die sich auf ein Brüderchen freuen darf.