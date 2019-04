US-Model Christie Brinkley (65) warf sich für die Aftershowparty nach ihrem Auftritt im Musical Chicago am Mittwoch in Las Vegas ganz besonders in Schale. Sie feierte in einer durchsichtigen, tief dekolletierten Bluse, unter der ein Spitzen-BH hervorblitzte. Dazu kombinierte sie eine glitzernde Pailletten-Shorts, die ihre langen Beine noch länger wirken ließ. Langer Blazer, Feinstrumpfhose, Spitzenpumps und eine Handtasche komplettierten den Look.

Weil jedes Kleidungsstück Schwarz war, strahlten ihre langen blonden Haare im Kontrast dazu noch mehr als sonst. Beim Make-up setzte sie auf schwarzen Eyeliner und verlängerte Wimpern sowie knallroten Lippenstift und Nagellack.

In der ersten von sieben Vorstellungen (10. bis 14. April) überzeugte die 65-Jährige mit ihren Schauspiel- und Tanzkünsten und ihrem Charme, heißt es unter anderem bei er britischen "Daily Mail".