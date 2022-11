Von Grün bis Rot über Samt und Pailletten: Zur Firmenweihnachtsfeier darf es in Sachen Outfits ruhig etwas schicker und ausgefallener sein.

Bereits Ende November stehen in vielen Firmen die ersten Weihnachtsfeiern an. Wer dort mit einem besonders schicken, aber auch besinnlichen Outfit bei seinen Kolleginnen und Kollegen trumpfen möchte, findet hier modische Inspiration.

Besinnliches Dunkelrot

Wenn eine Farbe zur Weihnachtszeit nicht fehlen darf, ist es zweifellos Rot. Warum jene nicht im Outfit für die Weihnachtsfeier integrieren? Fashion-Bloggerin Caro Daur (27) hat auf Instagram den perfekten Christmas-Look parat: ein kurzes, aber hochgeschlossenes Mini-Kleid ganz in Bordeauxrot - samt langen Ärmeln und trendigen Schulterpolstern. Dazu kombiniert sie eine schwarze Clutch und ebenfalls schwarze Plateau-Lack-Pumps mit Riemchen. Nicht fehlen darf bei ihr goldener Schmuck.

Wer kein Kleider-Fan ist, kann stattdessen auch auf einen sexy Einteiler setzen - etwa im Stil von Heidi Klum (49). Das Model hat sich unlängst für den roten Teppich in ein enges Modell mit weitem Hosenbein und tiefem Ausschnitt geworfen. Ein Taillengürtel mit goldener Schnalle rundet den Look ab.

Tannengrün und Schneeweiß

Mit den Farben Grün und Weiß trifft man ebenfalls die richtige Wahl - und bringt Tannenbaum und Schnee zur Büro-Party. Trendige Beispiele liefern etwa die TV-Zwillinge Cheyenne und Valentina Pahde (28). Die "Alles was zählt"-Darstellerin präsentiert ein grünes Seidenkleid mit weiten Ärmeln und Wasserfall-Optik im Oberteil auf Instagram. Schwester Valentina setzt auf ein weißes, kurzes Chiffon-Kleid, das durch seine silbernen Pailletten etwas Glamour versprüht - und an den glitzernden Schnee zur Weihnachtszeit erinnert.

Auch Samt schafft eine festliche Atmosphäre - und ist derzeit vor allem in Form von Anzügen und Blazern in den Mode-Boutiquen zu finden. Jenem Trend ist auch Model Toni Garrn (30) verfallen. Ihr jüngster Look - ein grüner Samt-Hosenanzug mit ebenfalls grünem Pailletten-Oberteil - ist der ideale Look für die Weihnachts-Sause mit den Kolleginnen und Kollegen.