Die US-amerikanische Sängerin Ciara (33, "Goodies") glänzte bei der WorldPride Opening Ceremony in New York in einem glamourösen Outfit. In einem langen gelben Kleid mit Leoparden-Print von Alex Perry zog sie auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Besonderes Highlight der enganliegenden Robe war der hohe Beinausschnitt, der bis zur oberen Hälfte ihres Oberschenkels reichte.

Zu ihrem Kleid kombinierte die Sängerin schwarze High Heels. Als Accessoires wählte Ciara auffällige silberne Ringe an den Händen und außerdem eine schwarze modische Baskenmütze in Leder-Optik. Ein aufregendes Make-up mit schwarzer Mascara, einem glitzernden bronzefarbenen Lidschatten und roséfarbenem Lipgloss rundete den Look ab. Ihre langen dunklen Haare trug die 33-Jährige offen und in leichte Wellen frisiert.