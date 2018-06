In einem weißen Abendkleid mit asymmetrischem Schnitt flanierte Cindy Crawford (52) in Los Angeles über den roten Teppich der Gala für den AFI Life Achievement Award, mit dem George Clooney (57, "Michael Clayton") für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Crawfords bodenlanges Kleid setzte ihre schlanke Figur perfekt in Szene. Der volle, trompetenartige linke Ärmel verlieh der Robe einen Hauch Romantik, während sie mit ihrem freien rechten Arm zusätzlich Sexappeal versprühte.

Das ehemalige Supermodel kombinierte dazu offene, nudefarbene High Heels. Ihre langen braunen Haare fielen ihr in leichten Wellen um die Schultern. Das schlicht gehaltene Kleid wurde mit glitzernden Extras, wie der trägerlosen Abendhandtasche in Silber, einem goldenen Glitzer-Armband sowie goldenen Kreolen in den Ohren, aufgepeppt. Dezentes Make-up rundete den Look perfekt ab. Ein Outfit, das sicher auch Ehemann Rande Gerber (56) gefallen hat, der an ihrer Seite war. Das Paar ist seit 20 Jahren verheiratet.