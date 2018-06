Die letzten Wochen einer Schwangerschaft sind beschwerlich genug. Und dann noch ein Red-Carpet-Auftritt? Doch Schauspielerin Claire Danes (39, "Homeland") hat mit diesem Bequem-Look die perfekte Lösung gefunden. Das dunkelgrün schimmernde One-Shoulder-Kleid, das sie bei den CFDA Awards in New York trug, war so luftig geschnitten, dass sich der US-Star sichtlich wohlfühlte. Locker umspielte das Dress fast den kompletten Körper der Hochschwangeren. Lediglich eine Schulter, die Arme und die Beine von den Waden an abwärts waren zu sehen.

Neben dem großen Babybauch gab es aber noch einen zweiten Hingucker an der Schauspielerin. Denn im Gegensatz zu ihrem sonst eher hellblonden Haar, trug sie am gestrigen Dienstag eine etwas dunklere, honigblonde Farbe im zurückgesteckten Haar. Beim Make-up legte Claire Danes den Fokus auf die Augen. Dank des geschickten Einsatzes von Kajal nahmen sie beinahe die Farbe des Kleides an.

Claire Danes und Schauspieler Hugh Dancy (42, "The Path") sind seit 2009 verheiratet. Mitte April dieses Jahres hatte Danes im Interview mit der US-amerikanischen Radio-Legende Howard Stern (64) offenbart, wieder schwanger zu sein. Es wird das zweite Kind des Paares. Danes und Dancy begrüßten im Dezember 2012 ihren heute fünf Jahre alten Sohn Cyrus Michael Christopher Dancy.