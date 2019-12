Das Farbinstitut Pantone hat die "Farbe des Jahres 2020" bekannt gegeben: Classic Blue. "Ein zeitloses und beständiges Blau, elegant in seiner Schlichtheit", erklärt Pantone die Wahl in einem Instagram-Post. "Die beruhigenden Eigenschaften von Classic Blue lassen den Himmel in der Abenddämmerung erahnen und versprechen Schutz."

Die Farbe unterlege den Wunsch nach einer zuverlässigen und stabilen Grundlage, auf der man aufbauen könne, heißt es in dem Post, der weiter von der "Schwelle zu einer neuen Ära" spricht. Auch Vorstandsmitglied Leatrice Eiseman spricht laut Pantone von Zeiten, in denen "Vertrauen und Glaube" gefordert wären. Die Dinge auf der Welt seien derzeit etwas wackelig, so Vize-Präsidentin Laurie Pressman laut "New York Times". Allerdings hätte man mit der Farbe kein politisches Statement machen wollen - etwa für die Demokraten in der US-Wahl.

Das Pantone-Institut wählt jedes Jahr im Dezember die Farbe für das nächste Jahr. An dem Farbtrend orientieren sich verschiedenste Industriezweige wie Marketing, Fashion und Design. Die Farbe des Jahres 2019 war der Korallton "Living Coral", der "das Streben nach Optimismus und Freude" darstellen sollte.