Cindy, Claudia, Naomi – es genügten ihre Vornamen, und jeder wusste, wer gemeint ist: die Supermodels der Neunziger. Der Düsseldorfer Kunstpalast feiert jetzt mit einer großen Ausstellung die Ikonen dieser Zeit. "Captivate. Modefotografie der 90er", so der Titel der Schau, wurde von Claudia Schiffer kuratiert. Sie wählte rund 120 Ausstellungsobjekten von namhaften Fotografen und Künstlern aus, die in eine Zeit entführen, die es so wohl nie wieder geben wird.

"In den 1980er Jahren verliebte ich mich in die Mode, aber es waren die 1990er Jahre, in denen mir klar wurde, was Mode wirklich bedeutet. Es war eine intensive und wunderbare Zeit (...). Fotoshootings konnten sich über Tage ziehen und Mode regierte wochenlang die Titelseiten", wird Schiffer in einem Pressetext zur Ausstellung zitiert.

Die Ausstellung wird am 15. September 2021 eröffnet und läuft bis zum 9. Januar 2022.