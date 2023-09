Claudia Schiffer hat die Versace-Show in Mailand beendet. Sie präsentierte ein figurbetontes, silber-grünes Kleid.

Claudia Schiffer (53) ist nach fünf Jahren auf den Versace-Laufsteg zurückgekehrt. Das legendäre Supermodel der 1990er-Jahre beendete am Freitagabend (22. September) die Frühjahrsschau 2024 des italienischen Modelabels auf der Mailänder Fashion Week.

Im figurbetonten Glitzerkleid

Schiffer präsentierte ein bodenlanges grün-silbernes Schachbrettkleid. Abgerundet wurde der Look mit einem dezenten Make-up und spitzen Absätzen in Silbermetallic mit einer Schleife am Fußansatz. "Tolle Versace-Show heute Abend!", schwärmte das deutsche Model hinterher auf seiner Instagramseite. Sie sei "aufgeregt", bei ihrer "lieben Freundin" Donatella Versace (68) zu sein. Sie und die Zeitschrift "Vogue" teilten ein Video von dem Walk auf Instagram.

"Ich bleibe immer wirklich gesund"

Im Interview mit dem Modemagazin erzählte die dreifache Mutter, dass sie sich für den Auftritt nicht speziell vorbereiten musste. "Ich bleibe immer wirklich gesund. Ich mache Sport und sorge dafür, dass ich eine gute Nachtruhe bekomme." Das letzte Mal, dass Schiffer den Laufsteg betrat, war im Jahr 2018. Damals lief sie mit Carla Bruni (55), Naomi Campbell (53), Cindy Crawford (57) und Helena Christensen (54) neben Donatella Vesace über den Laufsteg. Mit der italienischen Designerin verbindet sie eine 30-jährige Freundschaft. Versace freute sich auf ihrem Instagram-Account darüber, dass sie Claudia Schiffer wieder für ihre Show gewinnen konnte: "Du bist durch und durch eine Versace Ikone", bescheinigte sie dem deutschen Supermodel. "Eine unglaubliche Unternehmerin, Mutter und meine Lieblingsblondine."

Für den Walk hagelte es Kritik im Internet

Viele Instagram-Nutzer hingegen äußerten Kritik an Schiffers Auftritt. Sie monierten, das Model könne nicht laufen. "Was ist mit ihrem Walk passiert?", hieß es zum Beispiel. Ein anderer Follower meinte: "Sie konnte noch nie gut laufen, aber ihr Gesicht ist einfach atemberaubend."