Bei der "Rocketman"-Premiere in New York zog sie alle Blicke auf sich: Claudia Schiffer (48). Das deutsche Supermodel hatte sich für den Besuch der Vorführung des Films über Musiklegende Elton John (72, "Candle in the Wind") für ein fließendes, bodenlanges Abendkleid entschieden, das in den verschiedensten Grün- und Türkistönen leuchtete. Weiterer Hingucker war das aufsehenerregende tiefe Dekolleté der langjährigen Muse von Modezar Karl Lagerfeld (1933-2019).

Das lange blonde Haar fiel Claudia Schiffer lässig über ihre Schultern. Für weitere Farbtupfer sorgten leuchtend rot-orange Fingernägel und ihr in Blautönen gehaltenes Augen-Make-up. Passend zur Mini-Clutch in Gold und Silber hatte die 48-Jährige ihre Accessoires in Form einer Kette, Ringen und Armreifen gewählt.

Matthew Vaughn im Lässig-Look

Sie schritt gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew Vaughn (48) über den roten Teppich. Er fungiert neben Elton Johns Ehemann David Furnish (56) sowie Adam Bohling und David Reid als Co-Produzent des Films. Auch Schiffer ist als Produzentin gelistet. Vaughn erschien bei der Premiere in einer lässigen Kombination aus Samt-Sakko, Hemd, Schirmmütze, Sonnenbrille, dunkler Jeans und weißen Turnschuhen. "Rocketman" läuft ab 30. Mai in den deutschen Kinos.