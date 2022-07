An der Clean Girl Ästhetik kommt man derzeit kaum vorbei. Wir haben die besten Tipps, wie der neue, minimalistische Look gelingen kann.

Die Zeiten von extravagantem, auffälligem Make-up sind (erstmal) vorbei. Wer auf TikTok und anderen Social-Media-Plattformen unterwegs ist und sich dort über die neuesten Mode- und Beauty-Trends informiert, kommt derzeit an einem Hashtag nicht vorbei. Ganz hoch oben im Kurs steht aktuell ein Trend, der sich darauf konzentriert, die natürliche Schönheit hervorzuheben: die Clean Girl Ästhetik. Wir haben die besten Inspirationen für den neuen Skin-Minimalismus.

Die Clean Girls der Stunde

Es handelt sich dabei um einen sehr aufgeräumten und minimalistischen Look, der das perfekte Mädchen mit einer makellosen Haut und einer immer gut sitzenden Frisur verkörpert. Vorbilder für diese Lifestyle-Bewegung sind Models und Influencerinnen wie Hailey Bieber, Bella Hadid oder Rosie Huntington-Whiteley.

Die Clean Girl Make-up-Routine

Diese Merkmale sind charakteristisch für den Beauty-Look der Clean Girl Ästhetik: Die Haut sieht gepflegt und frisch aus und so als wäre sie kaum geschminkt. Dahinter steckt eine bestimmte Make-up-Routine. Um den Clean-Girl-Look zu zaubern, benutzt man lediglich eine leichte Foundation und Concealer. Damit werden die eventuellen Hautunreinheiten abgedeckt und ein ebenmäßiger Teint geschaffen. Ein zurückhaltender Blush in Kombination mit sanften Contouring und zurückhaltendem Highlighting sorgt für einen sanften Glow. Ziel ist es, so auszusehen als wäre die Haut gerade eben ganz leicht von der Sonne gebräunt worden.

In Kombination mit diesem No-Make-up-Look werden die Augenbrauen mit einem Augenbrauen-Gel nach oben gekämmt. Um das Make-up abzurunden, trägt man im Anschluss etwas Mascara auf, um die Augenpartie zu betonen und wahlweise etwas Lipgloss, um auch auf den Lippen für einen schimmernden Glanz zu sorgen. Generell sollten sich Clean Girls eines merken: Weniger ist mehr. Es handelt sich dabei um einen sehr einfachen, neutralen und minimalistischen Style.

Faced Focused Hair

Um die Clean Girl Ästhetik zu vollenden, werden die Haare zum Mittelscheitel gekämmt und die Haare dann im Sleek Look nach hinten gekämmt. Bei der Frisur liegt der Fokus ganz klar auf dem Gesicht. In der Regel tragen Clean Girls ihre Haare zusammengebunden - egal ob zum Pferdeschwanz, geflochtenen Zopf, Dutt oder mithilfe einer stylischen Haarklammer nach oben gesteckt.

Das Clean Girl Outfit

Auch das Styling passt sich an den Minimalismus an. Passend zum cleanen Styling tragen Clean Girls vor allem einfarbige Basics wie zum Beispiel weiße T-Shirts und farblich passende Biker Shorts. Hoch im Kurs stehen derzeit auch Cargohosen. Abgerundet wird der Look mit elegantem Statement-Schmuck in Gold oder Silber.