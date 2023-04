Im Zuge der Hippie-Bewegung in den 70er Jahren wurden die einstigen Arbeitsschuhe salonfähig. Doch dann verschwanden die Holz-Pantoffeln wieder von der Bildfläche – bis 2010, als Karl Lagerfeld Clogs mit Plateausohlen in seine Kollektion einbaute. Seitdem sind die offenen Schuhe ein It-Piece. Auch in diesem Jahr.