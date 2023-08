Lieber bequem angezogen: Coastal Grandmother Aesthetic feiert Diane Keaton als Styling-Vorbild. Was macht den TikTok-Trend aus?

Luftige Hosen, warme Pullover aus hochwertiger Wolle, neutrale Farben: Das sind die Kernelemente des Modetrends Coastal Grandmother Aesthetic, der auf den sozialen Online-Plattformen TikTok, Pinterest und Instagram auch diesen Sommer wieder hoch im Kurs steht. Das Gesicht des Trends ist Schauspielerin Diane Keaton. Doch warum wird die 77-Jährige plötzlich für eine sehr viel jüngere Generation zur gefeierten Stilikone und zum Fashion-Vorbild?

TikTok sorgt für den "Coastal Grandmother"-Trend

Populär wurde der Begriff "Coastal Grandmother" (auf Deutsch: Küstengroßmutter) als Bezeichnung für eine bestimmte Art sich zu kleiden beziehungsweise einen gewissen Lifestyle zu leben durch die TikTokerin Lex Nicoleta. Sie bezeichnet sich selbst auf ihren Social-Media-Kanälen als "The Coastal Grandmother".

Im Gespräch mit dem Lifestyle-Magazin "Glamour" erklärte sie, dass jede Person unabhängig vom Alter und vom Wohnort eine "Coastal Grandmother" sein könne. Als Inbegriff des Styles gilt für die Influencerin Diane Keaton in ihrer Rolle als Erica Barry im Film "Was das Herz begehrt" von Regisseurin Nancy Meyers (73).

Diane Keatons Style aus "Was das Herz begehrt"

Diese Elemente machen den Charakter von Diane Keaton in der Komödie aus dem Jahr 2003 aus:

Gedreht wurde der Film in einem Strandhaus in den Hamptons. Im Film trägt Keaton als Erica häufig Rollkragenpullover in neutralen Farben wie Weiß, Beige, Grau oder Schwarz. Die Pullover verleihen ihren Outfits nicht nur eine Note raffinierter Eleganz, sondern heben auch ihre reife und stilbewusste Persönlichkeit hervor. In Kombination mit den Rollkragenpullovern trägt sie meist maßgeschneiderte weite Stoffhosen. Die Hosen sitzen sehr gut und tragen zu ihrem gepflegten und eleganten Erscheinungsbild bei.

Weitere Styling-Inspirationen für den "Coastal Grandmother"-Trend sind zum Beispiel Meryl Streep (74) im ABBA-Film "Mamma Mia!" aus dem Jahr 2008 oder Jane Fonda (85) in der Netflix-Serie "Grace and Frankie". Influencerin Lex Nicoleta fasst die Merkmale des Styles folgendermaßen zusammen: Klassisch, bequem und chic.

Für wen eignet sich der "Coastal Grandmother"-Trend?

Großer Fan des Trends ist zum Beispiel Schauspielerin Anne Hathaway (40). Bereits letzten Sommer postete sie auf Instagram ein Foto in schlichten weißen Klamotten und kommentierte ihr Outfit mit den Worten: "Ich war schon bereit für den Coastal Grandmother Chic bevor es TikTok gab. Möge dieser Moment niemals enden."

Sich zu kleiden wie eine wohlhabende ältere Dame, die ihren Sommer am liebsten in ihrem gemütlich eingerichteten Strandhaus in den Hamptons verbringt, ist der perfekte Look für all jene, denen Y2K zu verrückt und ausgefallen ist. Mit Coastal Grandmother Aestethic kehrt eine schlichte Eleganz in die Sommermode zurück, die einfach unwiderstehlich ist. So wie Diane Keation für Jack Nicholson (86) in "Was das Herz begehrt".