Look des Tages

Was für ein aufregender Look! Bei der Premiere ihrer neuen Drama-Serie "Stumptown" in Los Angeles zog Schauspielerin Cobie Smulders (37, "How I Met Your Mother") mit einem knallroten Paillettenkleid die Blicke auf sich. Das hautenge, schulterfreie Minikleid brachte ihre Kurven wunderbar zur Geltung. Ein extravagantes Highlight waren die offenen langen Ärmel, die den Paillettentraum wie ein Cape aussehen ließen.

Passend zur leuchtenden Farbe des Kleids hatte die zweifache Mutter elegante Peeptoe-Stilettos mit Schnürung in einem ähnlichen Farbton gewählt. Zarte Diamantohrringe und ein silberner Ring rundeten den Look der Schauspielerin ab. Ihr Make-up hielt Smulders bis auf einen ausdrucksstarken Lidstrich und einen roséfarbenen Lippenstift in natürlichen Nuancen. Die brünetten Haare waren im Mittelscheitel nach hinten frisiert, einzig eine Strähne fiel ihr locker ins Gesicht.