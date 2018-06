Fans von Conchita Wurst (29, "Rise Like a Phoenix") kennen die österreichische Sängerin, hinter der der Travestiekünstler Tom Neuwirth steckt, mit schwarzem Bart und langen schwarzen Haaren. Beim Life Ball 2018 in Wien führte die ESC-Gewinnerin von 2014 am Samstag nun aber einen neuen Look vor. Sie hat eine radikale Typveränderung gewagt mit einer wasserstoffblonden Kurzhaarfrisur - auch der Bart wurde gefärbt.

"Schrecklich" vs. "Wunderschön"

Was sagen die Fans zum neuen Erscheinungsbild? In den Kommentaren auf Instagram macht sich vor allem Überraschung breit. Viele "Wows" und "Oh mein Gotts" sind dort zu finden. Aber auch das ein oder andere "Schrecklich" zwischen "Wunderschön", "Fantastisch" und "Ich liebe es".

Bereits vor ein paar Tagen hat Conchita Wurst ihre Typveränderung für den Life Ball auf Instagram angekündigt. Zu einem Foto, auf dem sie mit blondem Bart, langen blonden Haaren und einer roten Kopfbedeckung zu sehen ist, schrieb sie: "Hulk Hogan Realness". Ihr Aussehen erinnert in der Tat an den ehemaligen US-Wrestler Hulk Hogan (64). Ob die Sängerin nur für die Benefiz-Veranstaltung zu Gunsten HIV-infizierter und AIDS-erkrankter Menschen zur Blondine wurde, oder dauerhaft blond bleibt, bleibt abzuwarten.