Ein einst totgesagter Stoff ist schon seit längerer Zeit wieder im Kommen: Cord. Egal wo man hinschaut, überall sieht man Cordhosen und -jacken, Cordröcke und -kleider und, und, und. Der stern verrät, welche Kleidungsstücke im Cord-Look besonders modern sind.

In jüngster Zeit hat Cord wieder an Popularität gewonnen und wird oft als Teil von lässigen und smarten Outfits getragen. Gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist Cord derzeit äußerst beliebt. Dabei ist der Stoff für Menschen jeden Alters und Geschlechts ein absolutes Must-have. Die modischen Kleidungsstücke sind robust, bequem und gleichzeitig äußerst stylisch. Cord wird aus langlebigen Materialien hergestellt und lässt sich leicht pflegen. Daher ist er für viele Menschen attraktiv.

Was ist Cord und woher kommt der Stoff?

Cord ist ein aus Baumwolle oder synthetischen Fasern gewebter Stoff. Die texturierte Oberfläche und seine robuste Natur machen den Stoff so besonders. Erstmals wurde Cord im 19. Jahrhundert in England produziert. Ursprünglich wurde das Material für Arbeits- und Jagdbekleidung verwendet. In den 1960er und 1970er Jahren gehörte Cord häufig zu Hippie- und Boho-Outfits. Und in den Achtzigern gewann der Stoff auch bei Freizeitkleidung an Beliebtheit. Cordsachen wurden zum modischen Kleidungsstück. Und auch heute ist der vielseitige Stoff wieder in einer Vielzahl von Designs und Farben erhältlich. Da fällt es oft schwer, den Überblick zu behalten. Der stern zeigt Kleidungsstücke, die im Cord-Look besonders gut ankommen.

Cord Trends 2023: Trendige Caps

Caps aus Cord können jedem stehen, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Stil. Es kommt darauf an, wie das Accessoire kombiniert und getragen wird. Das Material fühlt sich besonders weich und angenehm an. Abhängig von der Dicke und Dichte des Stoffes sowie der Art der Fütterung können Cord Caps wärmer sein als normale Caps oder Mützen.

Cord-Hosen mit weiten Beinen

Egal welche Figur Sie haben, Sie sollten vor Cordhosen keine Angst haben – im Gegenteil. Die Struktur lässt Beine schlank aussehen. Beim Styling und der Kombination sollten jedoch einige Dinge beachtet werden. Für einen erfolgreichen Look empfiehlt sich, die Hose mit einfachen Oberteilen und Schuhen zu kombinieren. Eine knallige Farbe kann zum Akzent in einem sonst schlichten Cord-Outfit werden.

Schicke Cord-Röcke für jede Situation

Cordrröcke sind ein echter Hingucker. Sie eignen sich gut für casual sowie für formelle Outfits und können je nach Schnitt und Farbe feminin, lässig oder elegant wirken. Kombiniert mit einer schlichten Strumpfhose und Oberteil ist das Outfit für jede Alltagssituation geeignet – egal ob Arbeit, Date oder beim Einkaufen. Mit hohen Schuhen und dem passenden Make-up kann der Cordrock auch in Clubs getragen werden.

Cord Trends 2023: Coole Jacken für den Alltag

Beim Kauf einer Cordjacke, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Denn Jacken werden in der Regel häufiger getragen als andere Kleidungsstücke. Die Cordjacke sollte gut sitzen und bequem sein. Außerdem sollten Sie die Qualität der Jacke vor dem Kauf unter die Lupe nehmen – sie muss Wind und Wetter aushalten. Bei der Farbe und dem Muster sollten Sie darauf achten, dass ihr Stil getroffen wird und sie zum Rest ihrer Garderobe passt.

Sind Sie dann mit Cord-Kleidungsstücken ausgestattet, scheuen Sie sich nicht diese in etlichen Situationen zu tragen. Je nach Arbeitsumfeld und Kleiderordnung können Cordjacken, -hosen oder -röcke auch dort als Teil eines smarten Outfits getragen werden. In der Freizeit, auf Reisen oder Partys kommt der beliebte Stoff sowieso gut an. Das wichtigste in Sachen Cord ist allerdings: Sie müssen sich in den Kleidungsstücken wohlfühlen – und das auch zeigen können!

