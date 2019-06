Die Sonne scheint, die Outfits werden kürzer. Besonders beliebt in diesem Jahr ist an warmen Tagen das sogenannte Crop Top. Ob körperbetont oder figurumspielend, einfarbig oder gemustert - erlaubt ist, was gefällt. Das wissen auch die Stars. Promi-Damen wie Sängerin Jennifer Lopez (49, "On the Floor") machen vor, wie sich das bauchfreie Shirt am besten stylen lässt. Den Kombinationen sind dabei kaum Grenzen gesetzt.

Zum Rock

Das Crop Top lässt sich sowohl zu langen als auch zu kurzen Röcken tragen. Bei Letzteren ist es jedoch wichtig, dass diese nicht allzu kurz ausfallen. Schließlich zeigt die Trägerin schon in der Bauchpartie jede Menge Haut. Besonders gut kommt das Crop Top in Verbindung mit High-Waist-Röcken zur Geltung. Model Emily Ratajkowski (27) hat den Bogen raus: Der schmale Schnitt solcher Röcke lenkt den Fokus auf die Taille, die durch das bauchfreie Shirt zusätzlich noch einmal betont wird.

Zur Hose

Wer das Crop Top mit einer Hose kombinieren möchte, hat die Qual der Wahl: Oben figurumspielend und dafür unten schmal? Oder doch lieber eine locker sitzende Hose mit enganliegendem Shirt? Tatsächlich geht beides. Und auch ein Look aus lässigem Crop Top und gerade geschnittener Hose funktioniert, wie Sängerin Cheryl Cole (35, "Fight for This Love") beweist. Aber Vorsicht: Ein weites Crop Top in Verbindung mit Culottes oder Schlaghosen kann schnell ein wenig unförmig wirken.

Zum Blazer

Sollte es an einem lauen Sommerabend doch einmal zu kalt werden, bietet sich ein Blazer über dem Crop Top ideal an. Einfarbige oder gestreifte Shirts sind hierfür am besten geeignet. Bunt oder gar gemustert darf dann ruhig der Blazer ausfallen. Model Lena Gercke (31) zeigt auf ihrem Instagram-Profil aber auch, dass eine eher zurückhaltende Variante funktionieren kann. Sie kombiniert das weiße Crop Top mit einem karierten Blazer und der dazu passenden Hose.