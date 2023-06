Bauchfreie Looks sind 2023 so angesagt wie schon lange nicht mehr: Darum können Blusen diesen Sommer gar nicht kurz genug sein.

Kurz, kürzer, der aktuell heißeste Sommertrend: Dank der Styling-Vorlieben von Fashion-Influencerinnen wie Caro Daur (28) oder Hailey Bieber (26) stehen diesen Sommer ultra-kurz geschnittene Blusen ganz hoch im Kurs. Die Cropped Blouse sichert sich in den kommenden heißen Monaten einen festen Platz in der angesagten Sommergarderobe. Ein süßer Trend, der sich ganz unterschiedlich stylen lässt und einfach nach Stil-Ikone ruft.

Caro Daur macht es vor: So stylt man die Cropped Hemdbluse

Die Cropped Blouse kommt diesen Sommer in sehr unterschiedlichen Varianten daher. Caro Daur zeigt auf ihrem Instagram-Kanal eine ultra-kurz geschnittene blau-weiß-gestreifte Hemdbluse. Das können wir von ihrem Look lernen: Wer bei der bauchfreien Bluse zu einem eher klassischen Modell greift, verleiht dem bauchfreien Look eine gewisse Seriosität und macht die Cropped Bluse zumindest ein bisschen mehr businesstauglich.

Hailey Bieber macht es vor: So stylt man die verspielte Variante

Doch die angesagte Cropped Blouse kann auch ganz anders: Hailey Bieber zeigt auf ihrem Instagram-Kanal eine sehr verspielte Variante der kurzen, bauchfreien Bluse. Der tiefe Ausschnitt und die mit Spitze besetzten Ärmel verleihen der Bluse einen sehr femininen Look. Perfekt für eher legere Anlässe wie eine sommerliche Garten-Party oder das erste Date.

Darum sind Cropped Blusen der weiblichste Trend des Sommers

Durch den Schnitt wird durch eine angesagte Cropped Bluse automatisch die Körpermitte betont. Die ultra-kurzen Blusen setzen die Taille in Szene und zaubern dadurch einen sehr femininen Look. Zur Cropped Blouse sollte unbedingt eine Hose im High-Waist-Schnitt kombiniert werden, um das Outfit harmonisch abzurunden. Die perfekte Alternative zur Hose ist zum Beispiel ein hoch taillierter Rock in Midi- oder Maxi-Länge. Durch die Kombination aus Cropped Blouse und High-Waist-Hose oder Rock wird der untere Bauch kaschiert und der Bereich unter der Brust in Szene gesetzt.