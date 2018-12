Dakota Johnson (29, "How to be Single") verzauberte in einem atemberaubenden Kleid bei der Preisverleihung im Rahmen des Internationalen Filmfestivals in Marrakesch. Besonderer Blickfang des trägerlosen Kleides in Rostbraun war der in Falten gewickelte Stoff, der an der oberen Hälfte des Kleides drapiert war. Silberne Applikationen am asymmetrischen Ausschnitt des bodenlangen Kleides zauberten der Schauspielerin ein wunderschönes Dekolleté. Ein silberner Taillengürtel betonte zusätzlich ihre schmale Figur. Schwarze High Heels mit Riemchen komplettierten das Outfit.

Ihren Look ließ Dakota Johnson ansonsten dezent. Beim Schmuck wählte sie lediglich kleine Ohrringe und einen Ring in Silber. Ihre Haare hatte sie sich zu einem lockeren Dutt frisiert und ließ einzelne Strähnen ihr Gesicht umspielen. Sie verzichtete auf eine Tasche und setzte beim Make-up mit schwarzer Mascara und hellem Lippenstift auf ein natürliches Aussehen. Dakota hatte in Marokko auch eine ehrenvolle Aufgabe: Sie saß in der Jury des Filmfestivals, das zum 17. Mal stattfand.