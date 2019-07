25 Jahre nachdem die britische Schauspielerin Elizabeth "Liz" Hurley (54, "The Royals") in ihrem schwarzen, nur von Sicherheitsnadeln zusammengehaltenen Versace-Kleid, für Furore sorgte, erinnert ihr Sohn Damian Hurley (17) nun an diesen legendären Look. Zu einer glamourösen Eröffnungsveranstaltung für eine Make-up-Linie der britischen Visagistin Pat McGrath (49) erschien er am Donnerstag in London in einem schwarzen Blazer mit goldenen Sicherheitsnadeln als Designelement. Zwei Fotos von sich in dem Outfit postet er auf seinem Instagram-Account.

Erst vor wenigen Tagen modelte Damian Hurley für McGrath' neue Kollektion. Bereits damals erinnerte vor allem das Styling seiner Haare an seine Mutter, wie unter anderem ein Foto zeigte, das er bei Instagram veröffentlichte.

Damian Hurley ist der Sohn von Liz Hurley und US-Unternehmer Steve Bing (54). Damians Patenonkel ist der britische Schauspieler Hugh Grant (58). Mit ihm war Liz Hurley 13 Jahre lang bis 2000 liiert. Zur Premiere seines Films "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" (1994) trug Hurley damals den ikonischen Sicherheitsnadel-Look.