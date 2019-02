Schauspielerin Danai Gurira (41, "Black Panther") hat ein bisschen Hippie-Flair nach Beverly Hills zu den "Costume Designers Guild Awards" gebracht. Ihr Outfit für die Preisverleihung bestand aus einem weißen langen Kleid mit Blumen-Details und silbernen Heels. Ein auffälliger Blumenkranz in ihrem Haar sorgte zusätzlich für Romantik und Frühlingsgefühle.

Bei den 21. "Costume Designers Guild Awards" wurden auch die Kostüme in "Black Panther" in der Kategorie "Sci-Fi/Fantasy" mit einem Preis ausgezeichnet. In dem Oscar-Favoriten spielt Gurira General Okoye, eine gar nicht so hippieske Kriegerin. Weitere Preise gingen an dem Abend an die Kostümbildner von "The Favourite", "Crazy Rich Asians", "Westworld" und "Marvelous Mrs. Maisel".