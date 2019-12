Look des Tages

Dania Ramirez (40, "Devious Maids") sorgte bei der Premiere von "Jumanji: The Next Level" in Los Angeles mit ihrem Look für Aufsehen und versprühte weihnachtliche Stimmung. Die Schauspielerin trug ein pastellfarbenes, langärmliges Kleid mit silbernen verschnörkelten Verzierungen. Durch den V-Ausschnitt ließ die 40-Jährige tief blicken. Besonderes Highlight war die Weste mit Blumenmuster in den Farben Rosa, Hellblau, Mintgrün und Gold. Die Enden der Ärmel waren mit weißen Federn besetzt. Dazu kombinierte Ramirez hellblaue und spitz zulaufende High Heels.

Da das Kleid allein schon ein echter Hingucker war, trug die Schauspielerin als Accessoires lediglich einen großen silbernen Ring und kleine Ohrringe. Dazu hatte sie Nagellack und passenden Lipgloss in einem zarten Rosa und dezentes Make-up aufgelegt. Ihre braunen Haare ließ sie im welligen Undone-Look über die Schulter fallen.