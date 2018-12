Daniela Katzenberger (32) hat einen kurzen Videoclip auf Instagram gepostet, auf dem ihre dreijährige Tochter Sophia vor einem Kinderschminktisch sitzt und sich konzentriert Kinderlidschatten auf die Augen tupft. "Sie sieht es bei mir und macht es nach", erklärt die "Katze" im Kommentar dazu diese Szene.

Und weil sie schon ahnt, dass dieser Anblick einigen Followern sauer aufstoßen wird, schiebt sie gleich noch hinterher: "Natürlich gibt es viele die sich darüber aufregen...'Warum ist bei euch alles rosa, muss das sein !?!' bla bla, usw ihr wisst ja was ich meine; Aber ganz ehrlich... ich rauche nicht, trinke keinen Alkohol und bin auch sonst nicht irgendwelchen illegalem Zeugs zugetan...also, so what?!?", so Katzenberger. "Das bisschen Schminkerei, es gibt Schlimmeres, oder?", richtet sie sich dann noch direkt an die "#müttermafia".

Sophia Cordalis ist das erste gemeinsame Kind von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis (51). Die beiden sind seit 2014 ein Paar und seit 2016 kirchlich verheiratet.