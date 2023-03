von Samira Debbeler Dieser Modetrend erinnert an vornehme Professoren, imposante Elite-Unis und eifrige Studenten: der Dark Academia Style. Wolle, Karomuster und Tweed dominieren den Modetrend. Der stern zeigt, welche Merkmale den Style kennzeichnen und welche Teile Sie benötigen.

Der Dark Academia Style springt jedem ins Auge, der sich auf TikTok, Instagram & Co. aufhält. Bei diesem Look treffen Akademie, Mystik, Kunst und Klasse aufeinander. Wer nun jedoch denkt, der Modetrend sei nur was für Spießer, der irrt sich. Der stern zeigt, welche Kleidungsstücke zum Dark Academia Style gehören und erklärt, warum der Look cool und vornehm zugleich sein kann.

Dark Academia ist ein Modestil, der von klassischer Bildung und intellektueller Kultur inspiriert ist. Es werden dunkle Farben und Vintage-Elemente verwendet. Baskenmützen, schicke Handtaschen, Pollunder und, und, und. Die Bandbreite des Dark Academia Styles ist groß, die Kombiniermöglichkeiten nahezu grenzenlos. Das einzige No-Go: Knallfarben. Stattdessen stehen erdige Töne an der Kleiderordnung. Diese zwei Merkmale kennzeichnen den Dark Academia Modestil:

Dunkle Farben wie Schwarz, Braun, Dunkelgrün, Tiefrot und Marineblau

Klassische Kleidungsstücke wie Blusen, Hemden, Flanellhosen, Wollpullover, Cordhosen, Karohemden, Anzüge, Krawatten und Kleider

Der Stil ist von akademischen und literarischen Themen geprägt und kombiniert oft Elemente aus verschiedenen Epochen, wie beispielsweise der viktorianischen Ära. Folgende Kleidungsstücke komplementieren den Dark Academia Style.

Dark Academia Style: Die richtige Kopfbedeckung

Die Baskenmütze ist ein stilvolles und interessantes Detail zu einem Dark Academia Outfit. Der Modetrend lässt sich von klassischen europäischen Stilen inspirieren. Die Kopfbedeckung, auch bekannt als Beret, hat ihre Wurzeln im Baskenland, einer Region im Norden Spaniens und im Südwesten Frankreichs. Sie macht den Dark Academia Style besonders schick.

Das passende Oberteil zum universitären Look

Langärmelige Hemden in gedeckten Farben wie Weiß, Beige, Grau, Schwarz und Dunkelblau sind eine gute Wahl. Aber auch Karohemden, Holzfällerhemden und Hemden mit Streifenmuster passen zum Dark Academia Style. Pullover, Cardigans und Strickjacken aus Wolle, Kaschmir oder Baumwolle in gedeckten Farben kommen vor allem an kalten Tagen gut an. An etwas wärmeren Tagen lassen sich Blusen mit Spitze, Volants oder Schleifen gut tragen.

Diese Hosen sind geeignet

Anzughosen aus Wolle oder Baumwolle sind eine gute Wahl. Der Schnitt sollte klassisch und gerade sein. Aber auch Cordhosen sind eine hervorragende Wahl für den Dark Academia Style. Sie sind robust und langlebig und haben ein klassisches Erscheinungsbild. Chinos und Tweet-Hosen passen ebenfalls gut ins Konzept. Sie sollten auch hier auf gedeckten Farben achten wie Khaki, Beige oder Dunkelblau. Der Schnitt sollte klassisch und gerade sein.

Klassisch und schick: Der richtige Wollmantel

Der klassische Wollmantel ist ein Must-have. Er ist elegant und hält warm. Auch der Blazer passt gut zum Dark Academia Style. Der Blazer kann zu Hemden oder Pullovern getragen werden und verleiht dem Outfit eine formelle Note – genau wie der Trenchcoat. Jacken im Dark Academia Style sollten im Allgemeinen klassische Schnitte haben. Die Farbpalette ist gedämpft und erdig, mit Schwerpunkt auf Schwarz, Grau, Braun, Beige und Dunkelblau.

Dark Academia: Diese Schuhe passen zum Style

Zum Dark Academia Style passen hervorragend zeitlose, stilvolle Schuhe. Sie können jedoch immer kreativ sein und mit verschiedenen Stilen und Materialien experimentieren. Zum Rest des Outfits passen klassische Schnürschuhe, Chelsea-Boots, die bis zum Knöchel reichen und elastische Seiteneinsätze haben. Egal ob hoch oder flach, beides geht.

Zeitlose und klassische Handtaschen

Handtaschen, die zum Dark Academia Style passen, sollten eine ähnliche Ästhetik haben und in Farben und Materialien ausgewählt werden, die zum Rest des Outfits passen. Lederhandtaschen sind oft zeitlos und klassisch. Aber auch Rucksäcke und Beuteltaschen sind erlaubt. Eine klassische Umhängetasche aus Leder oder Stoff in einer dunklen Farbe kann auch gut zum Dark Academia Style passen. Diese Taschen sind einfach und funktional und eignen sich gut für den täglichen Gebrauch.

