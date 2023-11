Seit 2000 wird in Genf jährlich der Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) verliehen. Der Preis gilt als "Oscars der Uhrenwelt" und als wichtigste Verleihung der Branche. Der begehrteste Preis ist der sogenannte "Aiguille d'Or", was übersetzt soviel heißt wie "goldener Zeiger".

Stimmberechtigt ist eine 30-köpfige Jury, darunter Uhrmacher, Uhrenfachleute, -sammler und -journalisten aus aller Welt.

Allerdings werden beim GPHG nicht nur Uhren ausgezeichnet – auch Personen haben die Chance auf einen Preis. In diesem Jahr gewannen Svend Andersen und Vincent Calabrese für die Gründung der Academie Horlogère des Créateurs Indépendants. Das ist ein Verein zur Belebung traditioneller Uhrmacherei mit besonderem Fokus auf handwerkliche Kunst. Er soll unabhängigen Uhrmachern eine Plattform bieten, die sonst in der stark industriegeprägten Welt zu kurz kommen würden.

Rolex, Patek Philippe und Swatch nehmen nicht teil

In der Galerie sehen Sie alle Uhren, die in diesem Jahr einen Preis gewonnen haben. Dabei ist es wichtig zu wissen, das einige Marken gar nicht vertreten sind — also nicht einmal zur Auswahl standen. Laut dem Fachmagazin "Dive Into Watches" sind das beispielsweise die Swatch Group mit ihren 17 Marken, Rolex oder auch Patek Philippe. Das liegt laut Bericht daran, dass die Teilnahme am GPHG freiwillig und kostenpflichtig ist. Einige Marken nehmen jedoch traditionell nie an Verleihungen teil.

Quellen: GPHG, Dive Into Watches