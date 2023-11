Erst vor kurzem hatte Davide Renne den Posten des Krativdirektors bei Moschino übernommen. Nun ist der Designer überraschend gestorben.

Kurz nach seiner Ernennung zum Kreativdirektor ist der italienische Modedesigner Davide Renne gestorben. Das teilte die italienische Luxusgruppe Aeffe, der Mutterkonzern von Moschino, am Freitag mit. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa starb er im Alter von 46 Jahren in Mailand, "nachdem er vor einigen Tagen wegen eines Herzproblems ins Krankenhaus eingeliefert worden war." Renne hatte zuvor lange für das Modeunternehmen Gucci gearbeitet. Seine erste Kollektion für Moschino hätte er im Februar 2024 bei der Mailänder Modewoche vorstellen sollen.

Trauer um Davide Renne

"Es gibt keine Worte", sagte Massimo Ferretti, Vorstandsvorsitzender von Aeffe, "um den unermesslichen Schmerz zu beschreiben, den wir in diesem dramatischen Moment erleben." Weiter zitierte ihn Ansa: "Davide war erst vor wenigen Tagen zu uns gestoßen, als eine plötzliche Krankheit sein junges Leben viel zu früh beendete. Wir können immer noch nicht glauben, was geschehen ist." Renne habe es geschafft, "dass wir ihn sofort lieben und respektieren. Uns bleibt nun die Verantwortung, das fortzuführen, was seine Vorstellungskraft und Kreativität nur erahnen ließen." Rennes Angehörigen sprach Ferretti sein Beileid aus.