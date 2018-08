Der Auftritt von Debra Messing (50, "Will & Grace") auf der Angel Awards Gala in Los Angeles hätte kaum eleganter sein können. Die Schauspielerin erschien am Samstag in einem bodenlangen Abendkleid, das durch sein strahlendes Violett alle Blicke auf sich zog. Besonders raffiniert: der große Schlüsselloch-Ausschnitt. So zeigte der "Will & Grace"-Star neben ihren nackten Armen ein wenig mehr Haut, wirkte aber dennoch sehr anmutig.

Zu ihrem farbenfrohen Look kombinierte Messing Accessoires in Gold. Ihre Finger und Handgelenke schmückten große Statement-Ringe und Armreifen, an ihren Ohren baumelten breite Kreolen. Der Lilaton der Robe fand sich außerdem auf den Nägeln der Schauspielerin wieder. Ideal ergänzt wurde das Gala-Outfit durch ein glamouröses Styling. Ihre grünen Augen betonte die 50-Jährige mit Smokey Eyes sowie langen Wimpern. Auf Wangen und Lippen lag ein zarter Rosaton. Die rotbraunen Locken ließ Messing offen über ihre rechte Schulter fallen.