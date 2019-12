Look des Tages

Sängerin Delta Goodrem (35, "Wings of the Wild") bringt in ihrer Heimat Australien bereits ihr drittes Parfüm auf den Markt. Bei der Präsentation von "Destiny" trug sie passend zum Design der Parfüm-Flasche ein elegantes Midi-Kleid in den Farben Rot und Schwarz. Für einen besonderen Hingucker sorgte die leicht gepuffte Schulterpartie und das detaillierte Blumenmuster des langärmligen Outfits.

Goodrem komplettierte ihren eleganten Look mit schwarzen Riemchen-Pumps, einer Kette in Gold-Schwarz und passenden Ringen. Die Farbe Rot griff die Australierin bei der Wahl ihres Lippenstifts sowie dem Fuß- und Nagellack wieder auf. Ihr Make-up hielt sie dezent, lediglich Smokey Eyes und ein wenig Rouge sorgten für einen strahlenden Auftritt. Die blonden Haare hatte die "Think About You"-Interpretin am Oberkopf zusammengebunden, die restlichen Strähnen ließ sie leicht an den Seiten herunterfallen.