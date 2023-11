Demi Moore hat mit einem besonderen Kleid einen glanzvollen Auftritt bei den CFDA Fashion Awards in New York City hingelegt.

Hingucker-Auftritt von Demi Moore (60) in New York City: Die Schauspielerin beehrte am Montag (6. November) die Verleihung der CFDA Fashion Awards 2023 und trug dabei ein trägerloses Midikleid in Silber aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024 von Carolina Herrera. Durch den Glitzer-Stoff und über das Kleid verteilte Silber-Pailetten zog Moore mit der Robe alle Blicke auf sich.

Preis an Gwyneth Paltrow überreicht

Die 60-Jährige komplettierte den Look mit einer schwarzen Clutch von Carolina Herrera, einem schwarzen Blazer, den sie locker über die Schultern trug, und schwarzen Riemchen-Stilettos. Ihr langes glattes Haar ließ sie offen und im Mittelscheitel frisiert. Moore rundete den glamourösen Look mit silbernen Statement-Ohrsteckern ab. Ihr Make-up wählte sie dezent, sodass der Fokus auf dem Kleid blieb.

An dem Abend überreichte die Schauspielerin ihrer Kollegin und Freundin Gwyneth Paltrow (51) den Innovationspreis für die Arbeit an deren Lifestyle-Marke Goop. In Clips auf Social Media ist zu sehen, wie die beiden Frauen nach der Preisverleihung für die Fotografen gemeinsam posierten. Paltrow trug zu dem Event einen weitaus schlichteren Komplett-Look in Schwarz, bestehend aus einem bodenlangen Rock und einem Oberteil mit Rollkragen.

Der Mode-Preis des Council of Fashion Designers of America wurde dieses Jahr von Schauspielerin Anne Hathaway (40) präsentiert. Im American Museum of Natural History wurden unter anderem auch Mary-Kate und Ashley Olsen (37), Serena Williams (42) und Vera Wang (74) ausgezeichnet.