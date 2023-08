Verspielt, clean, farbig oder gedeckt: Was liegt in Sachen Dessous 2023 eigentlich im Trend?

Die richtige Unterwäsche sorgt für einen Wohlfühl-Faktor im Alltag, kann sogar Teil des Outfits sein und sollte vor allem eins sein: passgenau. Was aber beachtet Frau beim Kauf und welche Dessous liegen 2023 im Trend?

Unterwäsche ist schon lange nicht mehr nur etwas für besondere Anlässe oder etwas, das Frau unter der Kleidung versteckt. Hochwertige Dessous sorgen für einen Wohlfühlfaktor auch im Alltag und gehören manchmal sogar zum passenden Outfit, etwa, wenn der Spitzen-BH in der Blazer-Kombi hervorschaut. Welche Dessous-Trends es 2023 gibt und was Sie beim Kauf von passender Unterwäsche beachten müssen.

Nicole Kattwinkel vom Store Rigby & Peller in Hamburg-Eppendorf kennt sich mit den Unterwäsche-Vorlieben ihrer Kund:innen und den Dessous-Trends 2023 aus. Sie sagt: "Meine Kundinnen mögen vor allem Varianz, also dass man auch mal Elemente dazunehmen kann, wie einen zusätzlichen Strip, um den Look etwas verruchter zu machen." Auch auffällige Farben seien 2023 wieder öfter zu sehen. Vor allem diese drei Trends gibt es in aktuellen Kollektionen zu finden.

1. Dessous-Trend: Sexy Details

Wie oben bereits erwähnt, ist "Bondage mit Stil" einer der Dessous-Trends 2023. Ob Transparenz, Strips, Tangas oder knapp geschnittene Dessous: Sexy anmutende Unterwäsche ist in diesem Jahr besonders angesagt. Beispielsweise in Schwarz und Gold oder mit kleinen Ringen: Bei diesem Trend machen die Details den Unterschied. Besonders ansehnlich ist es natürlich, wenn das Set aus Slip oder Tanga und BH oder Bralette zusammen passt. Oder aber man greift zu einem sexy Body, der ebenfalls zu den Trends zählt.

2. Dessous-Trend: Verspielte Muster

Aber auch romantische Verspieltheit ist bei vielen Kund:innen derzeit angesagt, verrät Kattwinkel. "Manche unserer Modelle kann man in einen Neckholder verwandeln. Wenn man dann die Blumen-Träger hervorblitzen sieht, beispielsweise in der Farbe 'Electric Pink', kann das schon toll aussehen. Zum Beispiel kombiniert mit einer Lederjacke", sagt die Expertin. "Das tragen unsere Kund:innen dann wie ein Schmuckstück." Neben Blumen-Verzierungen sind aber auch andere verspielte Muster derzeit angesagt: ein Muschelsaum, schwungvolle Linien oder auch florale Spitze.

3. Dessous-Trend: Knallige Farben

Ebenfalls als Hingucker-Element können auch Dessous in auffälligen Farben fungieren: etwa ein Bralette in Rot, der unter dem sonst eher schlichten Blazer-Look hervorschaut. Weitere angesagte Farben sind Orange oder Velvet Blue, sagt die Expertin. Aber auch Grüntöne findet man immer wieder.

Weitere Dessous-Trends 2023

Erdige Töne mit dezenten Highlights, wie Lurex oder Schimmer, zählen ebenfalls zu den Dessous-Trends 2023.

Bodys mit feinen Details, etwa goldenen Ketten oder Perlen, sind weiterhin angesagt.

Tipps zum Kauf von Dessous

Nicole Kattwinkel weiß neben den aktuellen Trends aber auch, worauf es beim Kauf von Dessous ankommt. "Der Halt beim BH kommt nicht über den Träger, sondern erfolgt immer über den Rücken." Soll heißen: Der Träger sollte nicht straff sitzen, sondern es sollten immer zwei Fingerbreit darunter passen. Enger sein sollte es stattdessen unter der Brust, der Steg sollte anliegen und Rückenteil und Verschluss sollten gerade sein – sonst besteht die Gefahr, dass der Träger an der Schulter rutscht und es schlimmstenfalls zu Haltungsschäden kommt.

Wer die eigene Slip- und vor allem BH-Größe noch nicht genau kennt, kann sich aber nicht nur im Dessous-Laden um die Ecke beraten lassen. Mittlerweile bieten einige Stores auch das Ausmessen mithilfe innovativer 3D-Technologie an. Ein spezieller 3D-Spiegel bietet beispielsweise bei Rigby & Peller ein exaktes Ausmessen der richtigen BH-Größe, indem er in weniger als einer Minute 140 Punkte des Oberkörpers misst und daraus die Daten berechnet. Somit haben Sie Ihre passende Größe auch für zukünftige Käufe immer parat und verhindern Fehlkäufe.

Infos zur Pflege Ihrer Dessous

Nach etwa zwei Tragetagen sollten Sie Ihren BH waschen.

Lingerie sollte immer in einem verschließbaren Wäschesäckchen

Gewaschen wird am besten mit einem flüssigen Feinwaschmittel

Dessous sollten Sie nicht in den Trockner geben oder auf die Heizung legen, auch bügeln sollten Sie Lingerie besser nicht.

Verwendete Quellen: Anita Fitting Guide / Carl Marie Beratung

