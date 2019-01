Wer einen sportlich-eleganten Look auf dem roten Teppich tragen will, muss ein wahrer Modeprofi sein. Oder es einfach "Victoria's Secret"-Engel Devon Windsor (24) nachmachen. Das US-Model beherrschte diese Kunst beim Besuch einer Filmpremiere in New York in Perfektion. Sie trug ein mit Pailletten besetztes Midi-Kleid in Silber, das sie wortwörtlich strahlen ließ.

Der lockere Schnitt des Kleids und vor allem die engen College-Ärmel sorgten für eine sportliche Note. Dazu hatte sie schwarze Ankle-Boots kombiniert. Die blonden Haare trug Devon Windsor offen und zu sanften Beach Waves gestylt. Ihr Make-up war komplett natürlich gehalten: Mascara und etwas pfirsichfarbener Lippenstift betonten ihre Augen und Lippen.