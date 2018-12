Der deutsche Hollywood-Star Diane Kruger (42, "Aus dem Nichts") überraschte bei der "Willkommen in Marwen"-Filmpremiere am Montag in Los Angeles nicht nur mit einem ersten offiziellen Baby-Statement. Kruger war in ihrem semi-transparenten Metallic-Kleid auch ein echter Hingucker auf dem roten Teppich. Die schmal geschnittene Spaghettiträger-Robe mit asymmetrischem Saum ließ keinen Zweifel daran, dass sich die Schauspielerin in ihrem After-Baby-Body pudelwohl fühlt. Besonderes Highlight waren die Abnäher aus petrolfarbenem Samt, die eine Art Korsage im oberen Teil bildeten.

Zu dem sexy Kleid kombinierte Kruger goldene Riemchen-Sandalen mit hohem Absatz und eine kupferfarbene Clutch. Auch beim Make-up griff das frühere Model zu metallischen Farben, etwas dunkler um die Augen und etwas zarter auf den Lippen. Den blonden, leicht gewellten Bob hatte sie sich zum lockeren Seitenscheitel frisiert.