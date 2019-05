Diane Kruger (42, "Troja") bewies beim Chanel Tribeca Film Festival Artist Dinner in New York ihr modisches Händchen. Auf dem roten Teppich meisterte die Schauspielerin das Blitzlichtgewitter in einem trendigen Outfit von Chanel. Über ihrem eleganten Overall ganz in Schwarz trug sie einen beigen Blazer, der mit goldenen Knöpfen verziert war. Ein besonderes Highlight stellte jedoch der glitzernde Chanel-Gürtel dar, den sie um ihre Hüfte gebunden hat.

Zu ihrem modischen Outfit kombinierte die 42-Jährige eine schwarze Handtasche mit goldenen Details. Ihre blonden Haare fasste sie hinten zu einem lockeren Dutt zusammen, einige Strähnen umrahmten elegant ihr Gesicht. Die schwarzen Riemchen-Sandalen mit hohem Absatz ließen ihre rot lackierten Fußnägel hervorblitzen. Ein natürliches Make-up mit einem kupferfarbenen Lidschatten sowie die goldenen Hänge-Kreolen perfektionierten den rundum stilvollen Look.