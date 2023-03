Victoria Beckham hat auf der Pariser Modewoche ihre neue Kollektion präsentiert. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer stilsicheren Familie.

Am Freitag (3. März) hat Victoria Beckham (48) im Rahmen der Pariser Fashion Week ihre kommende Herbst/Winter-Kollektion gezeigt. Neben den 40 Looks stach auch die in der ersten Reihe sitzende, gut gekleidete Familie der Designerin ins Auge.

Ein von Victoria Beckham veröffentlichtes Instagram-Foto zeigt ihren Ehemann David (47) Arm in Arm mit Tochter Harper (11). Beide tragen schwarze Anzüge. Auf weiteren Bildern der Serie sind auch die Söhne Cruz (18) und Brooklyn (24) sowie Schwiegertochter Nicola Peltz-Beckham (28) zu sehen. Cruz Beckham hatte sich für ein blau gemustertes Hemd mit passender Hose, ein T-Shirt und Sneakers in Weiß sowie eine senfgelbe Umhängetasche entschieden.

Brooklyn Beckham erschien klassisch im schwarzen Anzug und weißen Hemd. Seine Ehefrau begleitete ihn in einem raffinierten Midikleid. Dieses bestand aus einem schwarzen Oberteil mit V-Ausschnitt und Puffärmeln und ging auf Taillenhöhe in einen fließenden blau-weißen Rock über. Dazu kombinierte sie lange Handschuhe, eine Tasche und Plateauschuhe aus schwarzem Leder.

Victoria Beckham widmet ihrer Familie liebevolle Zeilen

Für die Mary-Janes mit Plateausohle - ein Entwurf aus ihrer neuen Kollektion - hatte sich auch die Designerin selbst entschieden. Victoria Beckham ergänzte sie mit einem marineblauen Rollkragenpullover, einer langen, schwarzen Anzughose und einen schwarzen Gürtel mit goldener Schnalle.

"Ich könnte es nicht ohne euch tun, ich liebe euch alle so sehr", schrieb sie zu einem weiteren Familienporträt. "Wir vermissen dich", fügte Beckham für ihren fehlenden Sohn Romeo (20) hinzu. "Eine schöne Show! Wir lieben dich!", antwortete Nicola Peltz-Beckham im Kommentarfeld. Sie ist seit der Hochzeit 2022 offizielles Mitglied des Beckham-Clans.