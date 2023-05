Hollywood-Star Jared Leto erschien als Karl Lagerfelds Katze Choupette bei der diesjährigen Met Gala. Auch diese Looks waren spektakulär.

Hollywood-Star Jared Leto (51) erschien im wohl spektakulärsten Look des Abends bei der diesjährigen Met Gala im Metropolitan Museum of Art in New York. Auf dem roten Teppich posierte er als Choupette, jener französischen Birma-Katze mit den blauen Augen, die der verstorbene Modezar Karl Lagerfeld (1933-2019) heiß und innig liebte.

Drei Babybäuche - aber einer war versteckt

Einen weiteren Hingucker bei dem Fashion-Event, das dem deutschen Modeschöpfer gewidmet war, lieferte das Musikerpaar Rihanna (35) und A$AP Rocky (34). Die Schwangere erschien in einem weißen Ballkleid, das im oberen Teil inklusive Cape komplett aus Rosen-Applikationen bestand. Er trug einen karierten Gucci-Rock über einer Jeans, dazu wählte er eine schwarze Anzugjacke.

Süße Baby-News gab es von Ex-Tennis-Star Serena Williams (41) und US-Model Karlie Kloss (30). Beide gaben mit ihren Auftritten in engen, schwarzen Kleidern ihre jeweils zweite Schwangerschaft bekannt. Während Williams dazu einen weißen Tüllrock mit wuchtigen Perlenketten kombinierte, betonte Kloss ihren Babybauch mit weißen Perlenschnüren.

Viel Haut und eine Solo-Premiere

US-Star Jennifer Lopez (53) zeigte viel Haut. Sie erschien in einem Kleid aus blassrosa Satin beim Rockteil. Taillenband, Schleppe und das knappe Top waren aus schwarzem Samt. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Hut, ebenfalls aus der Ralph Lauren Collection, mit schwarzen Plateau-Schuhen für ihren Met-Gala-Moment.

Model Kendall Jenner (27) trug einen schwarzen, glitzernden Body mit einem großen, weißen Kragen. Besonders auffallend an dem Outfit von Marc Jacobs waren die langen fließenden Ärmel und die Plateau-Schnürstiefel.

Sängerin Janelle Monáe (37) lief in einem durchsichtigen, von einem Reifrock inspirierten Kleid über den roten Teppich. Darunter trug sie einen schwarzen, mit Juwelen besetzten Bikini und sehr ungewöhnliche weiß-schwarze Schnürstiefeletten - alles von Thom Browne.

Schauspielerin Kristen Stewart (33) betrat den roten Teppich in einem von der Herrenmode inspiriertes Ensemble der Marke Chanel. Auch TV-Star Pete Davidson (29) ließ sich das Event nicht entgehen. Er trug eine Sonderanfertigung von Fendi, einschließlich Eimerhut, und Schmuck von De Beers.

Supermodel Gisele Bündchen (42) kehrte ohne ihren langjährigen Begleiter, Ex-Mann Tom Brady (45), auf den roten Teppich der Met Gala zurück. Sie trug ein engelsgleiches Chanel-Kleid mit einem federbesetzten Cape und Accessoires der Marke.