Ein Haufen Geld, dazu ein Flug mit der Concorde: George Michael musste 1990 einiges aufwenden, um fünf aufstrebende Models davon zu überzeugen, in seinem Musikvideo mitzumachen. Es waren Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington und die inzwischen verstorbene Tatjana Patitz (1966–2023). In der Modewelt kannte man das Quintett bereits, kurz zuvor hatte der deutsche Fotograf Peter Lindbergh sie für den Titel der britischen „Vogue“ abgelichtet. Doch das Video zu „Freedom“ machte sie endgültig berühmt. Man feierte sie wie Popstars, auf der ganzen Welt.

„Keine von uns hat geahnt, welche Auswirkungen das haben würde“, sagt Campbell in der Dokumentation „The Super Models“, die die Karriere der Überfrauen beschreibt. Ob in Magazinen oder im Fernsehen – anders als viele Kolleginnen vor ihnen waren sie überall präsent. Zwar gab es auch andere große Namen wie Claudia Schiffer und Stephanie Seymour, doch sie gehörten nicht zu den Big Five.

Was sie trugen, verkaufte sich millionenfach

Sie verkörperten den Glamour der Neunziger, Frauen wollten so makellos aussehen wie sie, jedes Label sich mit ihnen schmücken. Sie waren Verkaufsgaranten. Was sie trugen, wurde millionenfach nachgekauft, sei es Lippenstift oder eine Jeans. Ein Modehaus wie Versace wurde durch sie erst richtig groß. „Man inszenierte uns als starke Frauen. Und irgendwann begriffen wir, dass wir es auch sind“, erzählt Cindy Crawford. Laufstegauftritte? Kosteten schon mal über 20.000 Dollar, Luxushotel und Bodyguards obendrauf.

Doch in dem Vierteiler, der Tatjana Patitz leider kaum erwähnt, geht es nicht nur um Glamour und Größenwahn, sondern auch die Schatten der Branche. Campbell spricht über die Diskriminierung schwarzer Models. Evangelista, die einst für Aufsehen gesorgt hatte mit Sätzen wie „Für weniger als 10.000 Dollar steige ich nicht aus dem Bett“, erzählt über ihre Schicksalsvolten: Ein missglückter Schönheitseingriff entstellte ihren Körper; sie war verheiratet mit Gérald Marie, dem Ex-Chef der Agentur Elite Paris, dem viele Frauen sexuellen Missbrauch vorwarfen. Zudem ist sie erneut an Brustkrebs erkrankt. „Ich bin ein Supermodel“, sagt Linda Evangelista, „aber ich bin kein Übermensch.“

Die vierteilige Doku-Serie "The Super Models" läuft ab dem 20. September 2023 auf Apple TV+.