von Anna Scheibe Vom 16. September bis zum 3. Oktober 2023 verwandelt sich die Münchener Theresienwiese in einen Schauplatz für traditionelle Trachten – allen voran das Dirndl. Welche Modelle auf dem diesjährigen Oktoberfest im Trend liegen, verraten wir Ihnen.

Das Tragen einer klassischen Tracht, sei es eine Lederhose oder ein Dirndl, hat auf dem Oktoberfest Tradition – und das nicht nur unter den Bayern. Menschen aus aller Herren Länder schmeißen sich auf dem größten Volksfest der Welt jedes Jahr aufs Neue in Schale. Welche Farbkombinationen, Schnitte und Accessoires 2023 besonders angesagt sind, haben wir für Sie herausgefunden. O’zapft is!

1. Farben

In diesem Jahr gehören dunkle Farben zu den Must-haves auf dem Oktoberfest: Von Dunkelblau über Dunkelgrün bis Dunkelrot setzen viele Hersteller auf kräftige Nuancen – gerne in Kombination mit einer schwarzen Dirndlbluse (auch mit Spitze). Was die Materialien angeht, so finden sich vermehrt Samtstoffe oder Jacquard 2023 auf vielen Kleidern wieder. Wem dieser Look zu extravagant ist, bekommt natürlich nach wie vor auch klassische Dirndl in dezenten Pastelltönen, die auf dem Oktoberfest besonders beliebt sind.

2. Schnitte

Das Dirndl an sich ist auch 2023 klassisch gehalten. Einen neuen Schnitt hingegen präsentiert die dazu passende Bluse: In diesem Jahr liegen hochgeschlossene Modelle voll im Trend – mit Stehkragen oder ohne. Was die Ärmel angeht, so gibt es nach wie vor kurzärmelige und langärmelige Modelle. Die Länge hingegen bleibt gleich. Ob Sie sich am Ende für eine weiße oder schwarze Dirndl-Bluse entscheiden, ist eine Frage des Geschmacks. Das gilt auch für die Frage, ob Sie ein (durchsichtiges) Modell aus Spitze oder ein blickdichtes wählen.

3. Schuhe

Was die passenden Schuhe zum Dirndl angeht, so gehören nach wie vor flache Ballerinas zu den Must-haves auf dem Oktoberfest. Sie sind zwar meist schlicht, dafür aber auch sehr bequem – und besonders praktisch, wenn auf den Tischen getanzt wird. Alternativ dazu gehören auch farblich abgestimmte Pumps zu den Trends 2023, wer es etwas extravaganter mag, wählt in diesem Jahr einen durchsichtigen Schuh. Je nach Wetterlage sind auch Stiefeletten mit Absatz gerne gesehen, flache Sneaker hingegen sind auf der Wiesn immer noch ein bekanntes No-Go in Kombination mit einem klassischen Dirndl.

4. Zubehör

Neben Bluse und Schürze (welche in vielen "Sets" schon enthalten ist) gibt es ein weiteres – wenn auch nicht offensichtliches – Detail, das den typischen Oktoberfest-Look komplett macht: der Dirndl-BH. Auch hier zählen schwarze und dunkelrote Modelle zu den neuesten Trends 2023. Da das beliebte Zubehör jedoch die wenigstens zu Gesicht bekommen, sind auch weiterhin weiße oder beigefarbene BHs beliebt. Ob mit Spitze, Push-up-Effekt oder schlicht, ist am Ende eine Frage des persönlichen Geschmacks.

5. Accessoires

Ist das Outfit erst einmal komplett, fehlen noch die passenden Accessoires – allen voran ein Seidentuch, das farblich auf Ihr Dirndl abgestimmt wurde. Für den Kopf bietet sich floraler Kopfschmuck an, wie zum Beispiel ein Haarband mit Blumen. Ein klassischer Haarreif ist ebenso gern gesehen auf dem Oktoberfest. Wer es traditionell mag, kann eine Trachten-Halskette tragen – dazu gibt es sogar die passende Handtasche mit dem beliebten Herz-Anhänger.

