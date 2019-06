Am Samstag stieg in Wien das finale "Fest des Lebens": Der Life Ball öffnete ein letztes Mal seine Tore, um unter dem Motto "United in Diversity" Vielfalt zu feiern und Geld für den Kampf gegen Aids zu sammeln. Star-Gast war in diesem Jahr zum wiederholten Male Burlesque-Künstlerin Dita von Teese (46, "Beauty und Glamour"), die in einem glamourösen, scharlachroten Kleid mit Federelementen am Rock auftrat. Passend dazu trug sie rote, glitzernde High Heels und ihren charakteristischen Schneewittchen-Look mit rotem Lippenstift und rabenschwarzem Haar, das sie zur Rockabilly-Tolle gestylt hatte.

Auch auf dem roten Teppich hatte sie sich für eine tiefrote Robe entschieden - eine bewusste Wahl, wie die Designerin des Kleides, Lena Hoschek, dem Online-Portal "Vienna" sagte. Die Farbe soll den Red Ribbon, die kleine Schleife, die den Kampf gegen HIV und Aids symbolisiert, wiederspiegeln. Dass das Kleid im 40er-Jahre-Stil eine große Schleife an der Taille hat, ist also kein Zufall.

Von Teese war nicht der einzige prominente Gast des Festes. Auch die Hollywood-Stars Katie Holmes (40, "Logan Lucky") und Alan Cumming (54) unterstützten den letzten Life Ball. ESC-Gewinnerin Conchita Wurst (30) führte als Zirkusdirektor durch die Show, in einem Outfit, das mehr an die "Rocky Horror Picture Show" erinnerte denn an Familienunterhaltung - und damit perfekt zur schrillen Party passte, die seit 1993 in Wien gefeiert wurde.

Der Life Ball galt als größte Benefizveranstaltung zugunsten der Aids-Forschung in Europa. Gegründet wurde er von Gery Keszler und fand mit den Jahren zunehmende internationale Aufmerksamkeit. Eine der Besonderheiten war der Dresscode, die sogenannte Life Bible: Wer sich daran hielt, hatte die Chance auf Tickets zum halben Preis.