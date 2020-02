Am Mittwochabend waren Dita von Teese (47) und Joan Collins (86, "Der Denver-Clan") in Los Angeles gemeinsam dinieren - und haben dabei durch und durch eine gute Figur gemacht. Das Burlesque-Model überzeugte im eleganten Bleistiftrock mit extra hohem Bund, einer tief ausgeschnittenen Bluse und semi-durchsichtigen Ärmeln. Das gesamte Ensemble der 47-Jährigen war dabei in elegantem Marineblau gehalten.

Collins hielt mit Schwarz dagegen: Die Schauspielerin trug einen auffälligen Satin-Blazer über einem schwarzen Kleid, der am Revers mit schimmernden Applikationen geschmückt war. Damit nicht genug der Exzentrizität: Die Schultern und Unterarme des Blazers verzierten auffällige schwarze Federn. Auch beim Schmuck ließ die 86-Jährige es krachen: An ihren Ohren, ihrem Hals und ihren Fingern funkelten auffällige Klunker in Silber um die Wette.