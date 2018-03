Praktisch, puristisch, selbstbewusst. Das verbinden die meisten Fashionliebhaber mit dem Look der Skandinavier. Doch so einfach das klingt, bleibt doch zumindest in Sachen Mode oft nichts dem Zufall überlassen, wie Dänemarks Fashion-Bloggerin Nummer eins, Pernille Teisbaek in ihrem Buch "Dress Scandi" (Knesebeck, 192 Seiten, 20 Euro) erklärt.

Pernille Teisbaek wurde in Kopenhagen geboren und arbeitet seit über 15 Jahren in der Modewelt. Nach Stationen beim dänischen Magazin "ALT for damerne" und "Eurowoman" launchte sie 2012 ihren Blog "Look De Pernille" und wurde Modeexpertin im dänischen Fernsehen. Sie ist eine der bekanntesten Scandi-Bloggerinnen und arbeitet als Stylistin und Creative Director bei ihrer eigenen Social-Marketing-Agentur "Social Zoo".

In ihrem Buch stellt die Bloggerin und Stylistin ihre "Vorstellungen von einer idealen Basisgarderobe und den Do's and Don'ts des Scandi-Styles" vor. Ihre drei Maximen für einen skandinavischen, entspannten und selbstbewussten Auftritt: Weniger ist mehr, Qualität contra Quantität und regelmäßiges Ausmisten! Zum Beispiel geht es laut Teisbaek nicht darum, "jeden Tag eine andere Hose zu tragen, sondern die eine zu finden, die ihrer Figur entspricht und sich mit anderen Kleidungsstücken und Accessoires zu neuen, ureigenen Looks kombinieren lässt".

Hygge hat immer Vorrang!

Ihrer Ansicht nach stehen diese von ihr vorgestellten Maximen für den skandinavischen Stil unter dem großen Thema "Hygge" (übersetzt etwa: "Behaglichkeit") - egal ob Mode, Einrichtung oder Lebensgefühl. Minimalismus bezogen auf "Dress Scandi" bedeutet demnach: "Wir bevorzugen stets dezente Farben und schlanke Formen." Individualität heißt: "Wir lieben das unerwartete Detail - etwa einen bunten Schal oder ein gerahmtes Poster vom Flohmarkt". Für Teisbaek macht es vor allem die Mischung - also zum Beispiel Materialmix: "Ob Baumwolle mit Lack oder Metall mit Leder, wir kombinieren gerne unterschiedliche Elemente."

Die "Dress Scandi"-Basics

Die wichtigsten Basics für den perfekten Scandi-Look sind laut Teisbaek: eine weiße, qualitativ hochwertige Bluse, eine perfekt sitzende Jeans, ein hochwertiger Universalblazer, lässige Sneaker ("Skandinavier sind bekennende Anhänger bequemen Schuhwerks") und ein oder mehrere Streifen-Shirts.

Für einen individuellen Look empfiehlt die Bloggerin außerhalb der Mainstream-Konventionen zu denken. Ungewöhnliche Kombinationen wie ein Blazer zu einem Print-T-Shirt oder einem lässigen Hoodie, Sneaker zum feinen Seidenkleid oder High Heels zur Jogginghose machen den Unterschied aus! Das Scandi-Farbkonzept besteht dabei aus den Grundtönen Schwarz, Blau, Grau, Weiß, Erd- und Naturfarben - gespickt mit zum Hautton passenden, auffälligen Farben.